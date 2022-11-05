صندوق النقد الدولي يوصي تركيا بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة

أوصت بعثة صندوق النقد الدولي، الجمعة، السلطات التركية برفع أسعار الفائدة، في وقت مبكر مصحوبة بتحركات لتعزيز استقلالية البنك المركزي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن من شأن مثل هذه التحركات أن تساعد على خفض معدلات التضخم بشكل أكثر استدامة وتسمح باتاحة الفرصة أمام إعادة تكوين الاحتياطى النقدي بمرور الوقت.

وإذا تم تنفيذ هذه السياسات ومع ترسخ تراجع التضخم، فيجب التخلص التدريجي من التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية، ومن بينها الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، حتى تلعب الدولة دورا أصغر في الأسواق المالية وفي تخصيص الائتمان.

يشار إلى أن معدل التضخم في تركيا تخطى التوقعات وتجاوز نسبة 85% هذا العام.