 صندوق النقد الدولي يوصي تركيا بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة - بوابة الشروق
السبت 5 نوفمبر 2022 2:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

صندوق النقد الدولي يوصي تركيا بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 2:23 ص | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 2:23 ص

أوصت بعثة صندوق النقد الدولي، الجمعة، السلطات التركية برفع أسعار الفائدة، في وقت مبكر مصحوبة بتحركات لتعزيز استقلالية البنك المركزي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن من شأن مثل هذه التحركات أن تساعد على خفض معدلات التضخم بشكل أكثر استدامة وتسمح باتاحة الفرصة أمام إعادة تكوين الاحتياطى النقدي بمرور الوقت.

وإذا تم تنفيذ هذه السياسات ومع ترسخ تراجع التضخم، فيجب التخلص التدريجي من التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية، ومن بينها الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، حتى تلعب الدولة دورا أصغر في الأسواق المالية وفي تخصيص الائتمان.

يشار إلى أن معدل التضخم في تركيا تخطى التوقعات وتجاوز نسبة 85% هذا العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك