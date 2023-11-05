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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. القوات الإسرائيلية تقتحم جنين (فيديو)

سكاي نيوز
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 5:29 ص | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 5:29 ص

أصيب فلسطيني واعتقل آخرين، فجر اليوم الأحد، بعد اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي، مدينة جنين.
 
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص في كتفه خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين، كما تم اعتقال شابين من ذات الحي.

وداهمت قوات إسرائيلية أحياء جبل أبو ظهير، وخروبة، والمراح، وواد عز الدين في المدينة، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل، وانتشرت وحدات خاصة في الأحياء.
 
كما هدمت جرافات إسرائيلية دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية، ودفعت بتعزيزات جديدة، وعبثت بمحتويات عدد من المنازل التي اقتحمتها.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات محلية فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لاشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه جنين.

 


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