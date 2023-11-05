أوتشا: الإمدادات الغذائية في متاجر غزة تكفي لبضعة أيام

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الأحد، إن تقديرات برنامج الأغذية العالمي تشير إلى أن الإمدادات الغذائية في متاجر قطاع غزة لن تكفي إلا لبضعة أيام أخرى.

وكتب "أوتشا"، في منشور على حسابهم عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أصبح الوصول إلى الغذاء الأساسي تحديًا متزايدًا في غزة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأشار إلى أنه "لم يبق سوى عدد قليل من المخابز عاملة في القطاع بسبب الدمار المستمر ونقص الدقيق والوقود".

كما استشهد المكتب الأممي بتقديرات برنامج الأغذية العالمي، التي تشير إلى أن "الإمدادات الغذائية في متاجر غزة لن تكفي إلا لبضعة أيام أخرى".

ويأتي ذلك بينما دخل العدوان على قطاع غزة يومه الثلاثين، حيث أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 151 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.