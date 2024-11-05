مؤتمر عربي حول الاستدامة والعمل الحكومي بسلطنة عمان ديسمبر المقبل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، المؤتمر السنوي الثالث والعشرين تحت عنوان "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام"، وذلك في مدينة مسقط بسلطنة عمان، خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت المنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يهدف إلى تقييم جاهزية الحكومات للمستقبل المستدام وتحليل قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تحليل السياسات الحكومية للتنمية المستدامة وتقييم استراتيجيات الحكومات ومدى فعاليتها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة ودراسة آليات التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز التنمية المستدامة.

وتركز محاور المؤتمر، في هذا الصدد، على تحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تحليل مدى فاعلية الآليات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتحليل مدى استعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية مثل التلوث والكوارث الطبيعية.

كما تركز محاور المؤتمر على تقييم الآليات الحكومية المتاحة للتعامل مع الطوارئ البيئية وإدارتها بشكل فعال، وتحليل التقدم الذي أحرزته الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم البرامج والمشاريع الحكومية التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.