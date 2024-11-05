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بالصور.. الزمالك يواصل تحضيراته لمواجهة سموحة بمشاركة شيكابالا

محمود عيسى
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 8:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 8:43 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، تحضيراته النهائية للمواجهة القوية للفريق الأبيض أمام سموحة.

تقام المباراة بين الزمالك وسموحة مساء يوم الجمعة المقبلة على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حقق الزمالك في الجولة الأولى من الدوري فوزًا صعبًا على البنك الأهلي 3-2 باللقاء الذي جمعهما على ستاد السلام.

شارك في التدريبات جميع اللاعبين في مقدمتهم قائد الفريق الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد ودونجا ومصطفى شلبي.

 


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