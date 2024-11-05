استطلاع: الألمان أكثر سعادة مما كانوا عليه العام الماضي

ارتفع مستوى الرضا عن الحياة في ألمانيا بشكل ملحوظ على مدار عام، بحسب نتائج استطلاع نُشر اليوم الثلاثاء.

وتبين من خلال "أطلس السعادة 2024"، وهو استطلاع دوري حول رضا الألمان عن الحياة، أن رضا الألمان عن الحياة عاد إلى مستوى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال بيرند رافيلهوشن، المدير العلمي لأطلس السعادة والأستاذ في جامعة فرايبورج: "ألمانيا عادت إلى المسار الصحيح نحو السعادة".

وبحسب الاستطلاع، بلغ متوسط ​​درجة الرضا عن الحياة على المستوى ألمانيا 06ر7 نقطة في مقياس من صفر لـ10 نقاط - بزيادة قدرها 14ر0 نقطة عن العام الماضي.

ووفقا للاستطلاع، كان سكان ولاية هامبورج الأكثر سعادة على مستوى ألمانيا، حيث بلغ متوسط درجة الرضا هناك 38ر7 نقطة. وأشار التقرير التحليلي للاستطلاع إلى أن الولاية الواقعة في شمال ألمانيا تتمتع باقتصاد قوي بشكل خاص ورعاية صحية جيدة ومدارس ومرافق رعاية أطفال.

وحل في المرتبة الثانية سكان ولاية بافاريا الواقعة جنوب البلاد وولاية شليزفيج-هولشتاين الواقعة شمالي البلاد، حيث سجل كل منهما 23ر7 نقطة.

وفي المقابل، كان السكان الأقل سعادة في ألمانيا في ولاية زارلاند الواقعة جنوب غرب البلاد (73ر6 نقطة)، ثم برلين (63ر6 نقطة)، ثم ميكلنبورج-فوربومرن المطلة على ساحل البلطيق (17ر6 نقطة).

وجاء في التحليل: "تهيمن ولايات غرب ألمانيا مجددا على الثلث الأعلى من الترتيب في عام 2024، في حين تنخفض ولايات شرق ألمانيا إلى الوسط أو إلى القاع". ويتراوح المقياس من 0 (غير راضٍ على الإطلاق) إلى 10 (راضٍ تماما).

أجرى معهد "ألينسباخ" لقياس مؤشرات الرأي الاستطلاع الذي شمل 12 ألفا و452 شخصا فوق 16 عاما خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، وتمحور الاستطلاع حول رضاهم العام عن الحياة.

كما أجرى المعهد استطلاعات محددة حول مجالات العمل والدخل والأسرة والصحة مع 3161 شخصا تزيد أعمارهم عن 16 عاما بين فبراير وأبريل 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي استطلاعا لآراء ألفي ألماني تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما حول الاختلافات بين شرق البلاد وغربها.