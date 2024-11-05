ارتفع العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد ليصل إلى 84.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري ارتفع بمقدار 19.2 بالمئة إلى 84.4 مليار دولار من 70.8 مليار دولار بعد التعديل في أغسطس الماضي مع انخفاض الصادرات.

وأشار البيان، إلى أن ارتفاع العجز جاء بفعل زيادة الشركات للواردات لتلبية الطلب المحلي القوي.

وخفضت وزارة التجارة 0.56 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، مما شكل سببا في عرقلة نمو الاقتصاد على مدى ثلاثة أرباع متتالية.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة قد نما بمعدل سنوي بلغ 2.8 بالمئة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، ويشار إلى أن خبراء اقتصاد توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 84.1 مليار دولار من 70.4 مليار دولار في أغسطس الماضي.