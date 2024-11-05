وزير الدفاع السعودي ونظيره العراقي يوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقاء في الرياض الليلة الماضية مع نظيره العراقي ثابت محمد العباسي سبل تعزيز وتطوير العلاقة بين الرياض وبغداد في المجال الدفاعي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ان الجانبين السعودي والعراقي" استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال الدفاعي".

كما بحث الجانبان "مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتداعياته بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كما وقّع الوزيران مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في العراق للتعاون في المجال العسكري.

وتتضمن المذكرة "آلية للتدريب المشترك بين القوات العراقية والقوات السعودية واقامة الدورات والتمارين العسكرية المشتركة بين الجيشين إضافة الى مناقشة موضوع إرسال الجرحى من الجيش العراقي للعلاج داخل المملكة العربية السعودية" وفقا لوكالة الانباء العراقية.

وأضافت أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فيما طُرحت عدة مواضيع اهمها، تطورات الاوضاع الامنية الاقليمية والمستجدات في المنطقة واهم الجهود المبذولة لخفض التصعيد.