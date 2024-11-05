فتحت بعض مراكز الاقتراع في ولاية "فيرمونت" الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، أبوابها اليوم الثلاثاء أمام الناخبين؛ من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار المرشح على منصب الرئيس الأمريكي والذي يتنافس عليه المرشحان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس بايدن، كاملا هاريس.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك، تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكرة.