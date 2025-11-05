محافظ الغربية في جولة مفاجئة بكفر الزيات يتابع أداء الخدمات الحكومية

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة كفر الزيات، شملت عدداً من القطاعات الخدمية والمواقع التنفيذية، في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، بحضور الأستاذ عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

واستهل المحافظ جولته بتفقد ديوان عام رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، حيث تابع سير العمل داخل الإدارات المختلفة واطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، موجهاً بضرورة رفع كفاءة الأداء وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، مع التوسع في الأرشفة الإلكترونية لضمان الدقة وسرعة إنجاز المعاملات.

وأكد اللواء الجندي، أن التطوير الإداري هو الركيزة الأساسية لتحسين مستوى الخدمات، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بجودة الأداء الحكومي وتقديم خدمات تليق بالمواطن.

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء، حيث استمع إلى عدد من المواطنين وتابع بنفسه إجراءات تلقي الطلبات وإنهائها، ووجّه بسرعة البت في الملفات المقدمة وتذليل أية عقبات أمام المواطنين، مشدداً على حسن استقبالهم وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأكد أن ملف التصالح يحظى باهتمام خاص من الدولة لما يمثله من أهمية في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتنظيم العمران، قائلاً: «التصالح ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة نحو واقع عمراني منظم يضمن حقوق الدولة والمواطن معاً».

وفي إطار متابعته الميدانية، حرص اللواء أشرف الجندي على تفقد مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات داخل شوارع وميادين المدينة، موجهاً برفع أي تراكمات على الفور وتكثيف أعمال النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال لقائه بعدد من المواطنين والعاملين، شدد محافظ الغربية على أن الخدمة العامة حق أصيل للمواطن وليست منّة من أحد، موضحاً أن الهدف من الجولات الميدانية هو التأكد من أن الخدمات تصل إلى المواطن بجودة حقيقية يلمسها على أرض الواقع، مضيفاً: «المواطن شريك أساسي في عملية البناء، والاستماع إليه هو الطريق الأهم لتحسين الأداء وتحقيق الرضا العام».

وتابع اللواء الجندي جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، والتي تأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضري للمدينة وتحويل الكورنيش إلى متنفس عام راقٍ لأبناء كفر الزيات.

وأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف إعادة صياغة الكورنيش بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والراحة المجتمعية، من خلال إعادة تخطيط المساحات الخضراء وزراعة أنواع جديدة من الأشجار والنباتات الملائمة لطبيعة المنطقة، إلى جانب إنشاء أماكن جلوس عصرية ومريحة بما يجعل الكورنيش واجهة حضارية تليق بتاريخ المدينة ومكانتها.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة منظومة الإضاءة بالكامل بتركيب أعمدة حديثة موزعة بعناية تضمن رؤية ليلية آمنة ومريحة، مشيراً إلى أن الإضاءة تمثل عنصراً جمالياً وهوية بصرية تعكس طابع المدينة وروحها المميزة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروع تطوير كورنيش كفر الزيات يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن المدن الواقعة على ضفاف النيل تحظى بأولوية خاصة لما تحمله من قيمة تاريخية وثقافية، وأن كفر الزيات تستحق أن تكون نموذجاً حضارياً يعكس تطور الغربية واهتمامها بالمظهر الجمالي والعمراني.

وشدد على أن المحافظة تسير وفق رؤية واضحة تضع المواطن في قلب كل خطة تنموية، مشيراً إلى أن المتابعة الميدانية اليومية هي الضمان الحقيقي لتحقيق الانضباط وجودة الخدمات، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بروح الفريق لخدمة المواطن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة في كل مدن ومراكز الغربية.

كما محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي للتأمين الصحي بمدينة كفر الزيات؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية وتيسير الإجراءات أمام المرضى، في استجابة فورية لما تم رصده من شكاوى المواطنين.

وخلال جولته، حرص محافظ الغربية على المرور داخل مختلف أقسام العيادة، حيث استمع بنفسه إلى آراء المرضى وكبار السن المنتظرين في صالات الاستقبال، ووقف بجانبهم مطمئنًا على أحوالهم ومستفسرًا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً لهم قائلاً: «مطالبكم فوق رأسي.. وحقكم علينا خدمة طبية محترمة تليق بكرامتكم»، مشدداً على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة.

كما وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع الحالات المرضية وعدم تأخير صرف الأدوية أو تكرار انتظار المرضى لفترات طويلة، مع زيادة عدد الأطباء في الفترات الصباحية وتوزيع القوى البشرية بما يضمن انسيابية الأداء وسرعة تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن أي تقصير في أداء الخدمة أو سوء معاملة للمواطنين سيتم التعامل معه فوراً وبحزم، فالمواطن في قلب اهتمام الدولة ومحور كل جهودها. وأكد اللواء أشرف الجندي أن العاملين في القطاع الصحي يؤدون رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنية، وأن حسن معاملة المريض هو المعيار الأول لتقييم الأداء، مشيراً إلى أن محافظة الغربية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها باعتباره أحد ركائز جودة الحياة، وأن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لتحسين بيئة العمل داخل منشآت التأمين الصحي وتوفير بيئة آمنة ونظيفة تحفظ كرامة المواطن وتيسر حصوله على الخدمة بسهولة ويسر.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الغربية بضرورة تكثيف المرور الميداني من مسئولي التأمين الصحي ومتابعة نظافة العيادة وصيانة الأجهزة الطبية بشكل دوري بما يضمن استمرار جودة الخدمة وراحة المواطنين.

وفي ختام جولته، كلف اللواء أشرف الجندي الدكتور كريم بركات، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، بإعداد تقرير تفصيلي حول ملاحظات المواطنين التي تم رصدها خلال الجولة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وتحسين مستوى الأداء، مؤكداً أن المتابعة اليومية الميدانية هي الأساس الحقيقي لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطن الذي يعد الهدف الأول لكل أجهزة الدولة.