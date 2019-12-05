رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو فرنسا لحماية مشروعات التنمية من الاستهداف الإسرائيلي







دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فرنسا للقيام بدور قيادي في توفير حماية دولية للتنمية في فلسطينو، وقال إن إسرائيل تدمر الجهد التنموي الذي تقوم به فرنسا وبقية المجتمع الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى 20 على انطلاق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين، اليوم الخميس بمدينة رام الله، بحضور القنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بونود، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف اشتية "في ظل محاولة البعض ربط التمويل بتقديمنا تنازلات سياسية، تصب المساعدات الفرنسية في بناء المؤسسات نحو دولة فلسطينية مستقلة مع القدس عاصمة لها".

وتابع اشتية أن ما "يميز عمل وكالة التنمية الفرنسية، هو الشراكة في تحديد المشاريع والنقاش الدائم بيننا، وانسجام معظم هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية، وبرامجها لهذا العام تتقاطع مع الأولويات التي حددتها الحكومة، بناء على استراتيجية العناقيد".

وأضاف رئيس الوزراء "كنتم الأوائل في مساعدتنا ببعض هذه المشاريع، لا سيما في القدس التي أعلنا عنها عنقود العاصمة، ونشكر فرنسا على كل الدعم الذي قدمته خلال السنوات الماضية".

وأردف اشتية أن "الوكالة الفرنسية للتنمية تقدم الدعم لمختلف القطاعات: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمياه، والتعليم، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وفي المناطق الصناعية، والزراعة، والصناعة، نحن ممتنون لأن مساعداتكم ليست باتجاه واحد، بل تغطي كل القطاعات، والمجتمع الفلسطيني ممتن لما تقدمونه".