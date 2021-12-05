مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين إثر حادث تصادم بمدينة إسنا في الأقصر

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 10 آخرون، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة لوري و«توك توك» على طريق كوبري الشغب بمركز إسنا في الأقصر.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ركاب مع توك توك ولوري، أثناء سيرها على طريق الشغب بمركز إسنا في محافظة الأقصر.

وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، وتبين من المعاينة مصرع السيدة «آمال.ع»، ربة منزل، مقيمة بقرية الدير بدائرة المركز، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف الأقصر وإرسال 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثة السيدة إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء في تسليم الجثمان لأهل المتوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة، وكشف ملابسات الحادث.