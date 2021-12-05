التأمينات: تخصيص معاشين حال وفاة أي شخص يعمل في مستشفى عزل بكورونا

قدّم اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، مساء السبت، التعازي لذوي كل الأطباء والممرضين الذين رحلوا عن عالمنا في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عوض، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "الهيئة بالكامل على استعداد كامل لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمعاشات الراحلين".

وتابع: "المشكلة أن إثبات العلاقة بين الوفاة وأنها بسبب الفيروس موضوع خارج نطاق الهيئة، إنما مسئولية اللجان الطبية"، متابعًا: "أي حد شغال في مستشفى عزل سواء كان طبيبا أو ممرضا أو صيدليا أو عامل نظافة، لهم عندنا إذا ما توفوا بسبب كورونا معاشين مش معاش واحد، معاش حالة الوفاة الطبيعية، ومعاش إصابة العمل، ونجمع بين المعاشين بدون حدود".

واستطرد: "بمجرد حدوث الوفاة نصرف معاش الوفاة الطبيعية، وننتظر قرار اللجان الطبية حول أن سبب وفاته فيروس كورونا، وحينما يأتي القرار نضيف المعاش الثاني ويتم صرفه من تاريخ الوفاة".