استشهاد 15 شخصا من عائلة واحدة في غارات إسرائيلية استهدفت جباليا شمال قطاع غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية الاثنين، باستشهاد أكثر من 15 شخصا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتعرض محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، لقصف مستمر ومتواصل، بالتزامن مع إشتباكات متواصلة، فيما تم استهداف عدد من منازل المواطنين في محيط المستشفى خلال الساعات الماضية.

وفي الجنوب، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة تستهدف مدينة خانيونس ودير البلح جنوب القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القصف المدفعي لم يتوقف طوال ساعات الليل وحتى اللحظة على مناطق شرق وجنوب شرق وشمال خانيونس بالتزامن مع غارات عنيفة من الطيران الحربي.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخانيونس مناشدات لإنقاذهم بعد قصف كثيف للقوات الإسرائيلية في محيطه.

وفي وسط القطاع، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات جديدة تستهدف مخيم النصيرات، وشهدت منطقة ميدان فلسطين (الساحة) ومفترق الشعبية وسط مدينة غزة قصفا عنيفا.