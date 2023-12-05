مدرب الترجي يطلب التخلي عن منصبه بعد مباراة بيترو أتليتيكو

طالب طارق ثابت، مدرب فريق الترجي التونسي، إعفاءه من مهامه الحالية بعد المباراة المقبلة للفريق ضد ضيفه بيترو أتليتيكو الأنجولي بتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت إدارة الترجي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن ثابت طلب إكمال مباراتي الفريق ضد مستقبل المرسى لحساب الدوري التونسي، اليوم الثلاثاء، وضد بيترو أتليتيكو السبت المقبل.

أضاف الترجي أن ثابت طالب بالعودة لمنصبه كمدير رياضي. ولم توضح إدارة النادي قرارها النهائي بشأن هذا الطلب وما إذا كانت ستتجه للتعاقد مع مدرب جديد.

وتولى ثابت منصب المدير الفني للترجي خلفا لمعين الشعباني، الذي قدم استقالته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكان الترجي تلقى خسارة مفاجئة 1 / 3 أمام مضيفه الهلال السوداني، يوم الجمعة الماضي، بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدوري الأبطال.

ويحتل الترجي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الهلال السوداني، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتصدر بيترو أتليتيكو المجموعة بست نقاط، ويقبع النجم الساحلي التونسي في المركز الأخير من دون نقاط.