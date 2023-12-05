مابولولو على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة الزمالك مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة سيد البلد لمواجهة الزمالك على النحو التالي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان- عمر صلاح- عمرو خليل.

الدفاع: هشام صلاح- إسلام أبوسليمة- سيف تقا- أحمد غنيم- محمود شبانة- كريم الديب.

الوسط: ناصر ناصر- عمرو صالح- مورو ساليفو- الحبيب الحسن- بلال السيد- عمر طارق الوحش- هاني الطامي- أحمد عيد- رجب عمران- عبدالغني محمد.

الهجوم: فان ديريك- مابولولو- بنجامين بواتينج.