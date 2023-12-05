 ميدو يهاجم جمال علام: لا توجد به مواصفات رئيس اتحاد الكرة - بوابة الشروق
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ميدو يهاجم جمال علام: لا توجد به مواصفات رئيس اتحاد الكرة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 12:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 12:20 ص

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أنه يجب على جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها داخل الجبلاية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج البريمونتادا على قناة المحور: "فين رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، مما يحدث من بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "عارف يعني ايه عشان مصلحتك الشخصية تقول سبق في برنامج تصدر مشكلة لمدرب بهذا الحجم، قبل كأس الأمم الإفريقية، فين المسئولية والعقل؟ وتحمل المنصب اللي انت بتشغله؟ كيف يفوت هذا الكلام بدون محاسبة ومسائلة.. الراجل بيقول سر يدخل فيتوريا في أزمات".

وتابع: "جمال علام لا توجد به مواصفات رئيس اتحاد الكرة، كنت أكبر داعم لهذا المجلس، وحضرت مؤتمر فيتوريا دون دعوة، لأن اتحاد الكرة قام بعمل صحيح بالتعاقد مع مدرب كبير، ولكنكم اليوم تتسببون في فشله".


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