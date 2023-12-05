صحيفة عبرية تكذب روايات ذبح الرضع وقتل الحامل على يد المقاومة الفلسطينية

فندت صحيفة عبرية في تحقيق مصغر أمس الاثنين، روايتين واسعتي التداول عبر وسائل الإعلام للتشهير بالمقاومة الفلسطينية، تزعمان حرق المقاومين لأطفال وبقر بطن امرأة حامل إبان هجوم 7 أكتوبر خلال عملية طوفان الأقصي.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تحقيق لها أن 3 مصادر هي (قناة إسرائيل 24، وجمعية زاكا التطوعية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية)، جميعها مسئولة عن الترويج لروايتين تسقطان مصداقية الإعلام الإسرائيلي.

وبدأت الصحيفة في تفنيد رواية ذبح الأطفال، حيث قالت إن الرواية تم تداولها بشكل مختلف بعدة مرات، إذ تم زعم أن مجموعة الأطفال تم قتلهم ذبحا، وأخرى زعمت مقتلهم حرقا، وثالثة زعمت بتعليق جثث الرضع بالحبال.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الأرقام الرسمية بعدم وقوع حوادث قتل لعدد من الأطفال مجتمعين من الأساس.

وكما أشارت الصحيفة إلى تضارب الأرقام حول عدد الأطفال المزعوم مقتلهم إذ ورد في تقرير قناة إسرائيل 24، إنهم كانوا 40 طفلا، بينما ورد في تصريحات الخارجية الإسرائيلية والتي لقيت رواجا عاليا بأنهم كانوا 8 رضع.

وتطرقت الصحيفة لرواية ثانية تتعلق بقيام المقاومين بشق بطن امرأة حامل وقتلها، حيث وردت تلك القصة من قبل جمعية زاكا التطوعية، وكشفت الصحيفة أن الموقع الذي تزعم شهادة الجمعية وقوع الحادثة فيه، لا تقيم به النساء القادرات على الإنجاب من الأصل، إذ تلك كانت مستوطنة خاصة بالمسنين.

ونوهت الصحيفة بكون تداول الروايات المكذوبة لم يكن مقتصرا على وسائل الإعلام، إذ تم استخدامه سياسيا من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.