قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام أعد مسبقا بـ4 عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) في عدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خان يونس.

وكانت الكتائب قد قالت إنها تمكنت من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال شرق خان يونس بعبوة برميلية وعدد من العبوات الناسفة، مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

في المقابل، ادعى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، حول أن "قواته سيطرت على معاقل عدة لحركة حماس وقضت على عدد كبير من قادتها وعززت إنجازاتها في شمالي القطاع في الأيام الأخيرة".

وأضاف هاليفي أن القوات الإسرائيلية انتقلت للمرحلة الثالثة من العملية البرية وبدأت العمل ضد معاقل حماس جنوبا، وباتت تحاصر خان يونس، على حد قوله.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز " للأنباء عن قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن الجيش يخوض اليوم أشرس المعارك منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة.

ووفقا لمصادر إعلامية فلسطينية فإن معارك ضارية تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال غرب جباليا شمالاً، وشرق خان يونس جنوبًا، وأطراف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.