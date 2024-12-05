إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بكاليفورنيا ومقتل المشتبه به

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بعد حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية شمال ولاية كاليفورنيا، أفادت إدارة شرطة المقاطعة بأن المشتبه به قد قتل.