 إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بكاليفورنيا ومقتل المشتبه به - بوابة الشروق
الخميس 5 ديسمبر 2024 4:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بكاليفورنيا ومقتل المشتبه به


نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 2:41 ص | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 2:41 ص

بعد حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية شمال ولاية كاليفورنيا، أفادت إدارة شرطة المقاطعة بأن المشتبه به قد قتل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك