وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، ودار بينهما حوار قصير قبل الدخول إلى الكاتدرائية.

وحيا الحضور الرئيس السيسي وصفقوا له بمجرد دخول الكاتدرائية، وحرص الرئيس على السلام على شعب الكنسية، واستقبل الورود المقدمة له. كما استقبلته النساء الزغاريد.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الجمعة، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان.

ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة، وسط حضور شعبي.