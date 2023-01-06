مقتل 7 جنود بانفجار عبوتين ناسفتين بمحافظة أبين جنوبي اليمن

قُتل 7 جنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور مركبة عسكرية في طريق عومران، بمديرية مودية، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود من قوات اللواء الرابع مشاه وإصابة ستة آخرين".

من جانبه، قال المقدم محمد النقيب، المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية (موالية للانتقالي)، في بيان "إن وحدات قواتهم المسلحة الجنوبية واصلت مهامها ضمن عملية سهام الشرف الثانية، لملاحقة العناصر الارهابية".

وأشار إلى أنه "نتيجة للأعمال والمهام التي تم تنفيذها بنجاح ارتقى سبعة جنود من القوات المسلحة الجنوبية وجرح آخرون بعبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية".

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، إطلاق عملية عسكرية وأمنية أسماها "سهام الشرق" لمكافحة التنظيمات "الإرهابية" في محافظة أبين.

وتشارك في هذه العملية وحدات أمنية وعسكرية متعددة، غالبيتها تتبع المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وخلال الأشهر الماضية، قتل وأصيب عشرات الجنود في هجمات متكررة تتعرض لها القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، في محافظة أبين التي تنشط بها عناصر تنظيم القاعدة.