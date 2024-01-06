من هم المرشحون في الانتخابات الرئاسية في تايوان ولماذا يهتم العالم بمن سيفوز؟

سيتوجه الناخبون في تايوان إلى صناديق الاقتراع في 13 يناير الجاري لانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد للبلاد.

وتراقب كل من الصين والولايات المتحدة عن كثب ما يحدث في هذه الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي لما تمثله من مصالح استراتيجية حيوية لكل من واشنطن وبكين.

ومن الممكن أن يكون للنتيجة تداعيات كبيرة على طبيعة علاقة الجزيرة مع الصين، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة والتأثير على الاقتصاد العالمي برمته.

وتتنحى الرئيسة الحالية تساي إنغ وين، من الحزب التقدمي الديمقراطي، وهو حزب تعتبره الصين انفصاليا، بعد فترتين بموجب الحدود الدستورية.

ويتنافس ثلاثة مرشحين لخلافتها.

ويأمل الائتلاف الذي يقوده الحزب التقدمي الديمقراطي في الحفاظ على أغلبيته في المجلس التشريعي المؤلف من 113 عضواً، والذي يتمتع بسلطة سن القوانين، والموافقة على الميزانيات، وإعلان الحرب، وحل قضايا الدولة الأخرى.

من هم المرشحون؟

لاي تشينغ تي، الحزب التقدمي الديمقراطي

لاي طبيب سابق شغل تقريبًا كل المناصب السياسية العليا في تايوان. يشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2020.

وهو زعيم تحالف عموم الخضر، ويدعم على نطاق واسع الهوية التايوانية القوية، ويعارض إعادة التوحيد مع الصين.

فهو يفضل إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة على حساب الصين.

وتعتبره الصين "انفصاليا" متشددا و"أسوأ بكثير من تساي".

ولكن مع اقتراب يوم الاقتراع، فإنه يكرر مقولة تساي الحذرة، وهي أن "تايوان مستقلة بالفعل، فهي لا تحتاج إلى مزيد من التصريحات".

هو يو-يه، حزب الكومينتانغ

هو شرطي سابق. وفاز بسهولة بإعادة انتخابه رئيسا لبلدية مدينة تايبيه الجديدة (إحدى ضواحي العاصمة) في العام 2022 باعتباره معتدلا يتمتع بالسمعة الطيبة والكفاءة.

فهو يقود تحالف بان بلو، ويدعو إلى إقامة علاقات أقوى ــ أو حتى التوحيد المحتمل ــ مع الصين.

وقد صرح مؤخرًا بأنه يعطي الأولوية الآن للحفاظ على الوضع الراهن، أي عدم إعلان الاستقلال أو السعي إلى الوحدة مع الصين.

كو وين جي، حزب الشعب التايواني

وكان كو جراحا حتى ترشح لمنصب عمدة تايبيه، عاصمة تايوان، كمستقل في العام 2014.

وشكل حزب الشعب التايواني في العام 2019، ووضعه كخيار ثالث للناخبين غير الراضين عن كل من الحزب التقدمي الديمقراطي وحزب الكومينتانغ.

ويظل موقف حزب الشعب التايواني بشأن العلاقات بين تايوان والصين غامضاً.

وقد انتهت المفاوضات بين حزب الكومينتانغ وحزب الشعب لتقديم تذكرة مشتركة للسباق في نوفمبر الماضي.

ماذا يريد الشعب التايواني؟

على الرغم من التوترات بين الصين وتايوان، تشير الأبحاث إلى أن العديد من التايوانيين يعتقدون أن التنمية الاقتصادية هي قضية أكثر إلحاحا.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2023 بتمويل من المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا أن 34.2 في المئة من المشاركين يعتبرون الاقتصاد هو الاهتمام الأكثر إلحاحًا الذي يريدون من رئيسهم القادم معالجته.

وجاءت العلاقات بين الصين وتايوان في المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة 18.1 في المئة.

ويشعر الناس بالإحباط بسبب قضايا مثل انخفاض الأجور، وخاصة بالنسبة للشباب والعمال، وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المساكن.

وتعهدت تساي إنغ وين "ببلد أفضل لجيل الشباب" خلال حملتها الانتخابية عام 2015، لكن العديد من الناخبين يشعرون أنها لم تحقق أي إنجاز.

وعانى الحزب الديمقراطي التقدمي من نتائج سيئة في الانتخابات المحلية لعام 2022، مما أدى إلى استقالة تساي من منصب رئيسة الحزب.

وألقى كثيرون اللوم على الأداء الضعيف للحزب التقدمي الديمقراطي في تحسين الحياة اليومية للناس.

المواطنون التايوانيون الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر والذين يقيمون في الجزيرة بشكل مستمر لمدة 6 أشهر مؤهلون تلقائيًا للتصويت.

وهذا يعني حوالي 19 مليون ناخب محتمل. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة 75 في المئة.

من الذي تريد كل من الصين والولايات المتحدة أن تراه رئيساً جديداً لتايوان؟

تقع جزيرة تايوان على بعد حوالي 161 كيلومترًا من ساحل جنوب شرق الصين.

وكانت تتمتع بالحكم الذاتي منذ انسحاب حكومة الكومينتانغ (الحزب القومي)، بعد خسارة الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي، من البر الرئيسي في عام 1949.

وبعد عقود من الزمن، انتقلت تايوان من الاستبداد إلى الديمقراطية التي لها دستورها الخاص. ويرى غالبية السكان أن الجزيرة مختلفة عن البر الرئيسي الصيني.

لكن الحزب الشيوعي الصيني يعتبر سيطرته النهائية على تايوان قضية أمن قومي.

وقد قال الرئيس شي جينبينغ أكثر من مرة إنه يجب تحقيق "إعادة التوحيد" - ولم يستبعد إمكانية استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وقد وضعت الولايات المتحدة نفسها على نحو متزايد على أنها مستعدة للعمل على وقف أي تحرك عسكري من هذا القبيل.

وتقع تايوان ضمن ما يسمى "سلسلة الجزر الأولى" - حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين - والتي تلعب دوراً حاسماً في السياسة الخارجية الأمريكية.

ويشير بعض الخبراء الغربيين إلى أنه إذا سيطرت الصين على تايوان فستصبح أكثر حرية في استعراض القوة في منطقة غرب المحيط الهادئ، وربما حتى تهديد القواعد العسكرية الأمريكية في أماكن بعيدة مثل غوام وهاواي.

لكن الصين تصر على أن نواياها سلمية بحتة.

وفي الوقت الحالي، تظهر استطلاعات الرأي أن مرشح الحزب التقدي الديمقراطي لاي تشينغ تي يتقدم مباشرة على هو يو يو يه من حزب الكومينتانغ، بينما يتخلف عنهما المرشح الثالث كو وين جي من حزب الشعب التايواني.

وكثفت الصين ضغوطها، وأرسلت بشكل متكرر سفنا وطائرات عسكرية باتجاه تايوان في العام الماضي، وعبرت الخط الأوسط الذي يقسم المضيق بينهما بشكل يومي تقريبا.

هل تستطيع تايوان الدفاع عن نفسها؟

هناك خلل هائل في التوازن بين الجانبين: ففي أي مواجهة عسكرية فإن القوات المسلحة التايوانية سوف تتضاءل أمام نظيرتها الصينية.

ولكن هذا لا يعني أن تايوان ليست مسلحة بشكل جيد، أو أنها تقف بمفردها.

وبعد أن حولت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في عام 1979، واصلت بيع الأسلحة إلى الجزيرة بموجب شروط قانون العلاقات مع تايوان.

وفي يوليو من عام 2023، كشفت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات أسلحة لتايوان بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار.

وقبيل نهاية العام، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع معدات بقيمة 300 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على أنظمة المعلومات التكتيكية في تايوان.

وبالعودة إلى مايو من عام 2022، سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان عسكريًا، فأجاب: "نعم".

وأصر البيت الأبيض في وقت لاحق على أن واشنطن لم تغير سياسة "صين واحدة" المعلنة.

ومع ذلك، تنفق الصين أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة على الدفاع، ويمكنها الاعتماد على مجموعة كبيرة من القدرات، من القوة البحرية إلى تكنولوجيا الصواريخ والطائرات والهجمات السيبرانية.

لماذا تعتبر تايوان مهمة لبقية العالم؟

لا تعترف الأمم المتحدة بتايوان كدولة منفصلة، ولا تعترف بها سوى 12 دولة حول العالم (معظمها في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا).

يتم تشغيل الكثير من المعدات الإلكترونية اليومية في العالم - من الهواتف إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات وأجهزة الألعاب - بواسطة شرائح كمبيوتر مصنوعة في تايوان.

ومن خلال أحد المقاييس، فإن شركة تايوانية واحدة - الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات أو تي إس إم سي، تسيطر على أكثر من نصف السوق العالمية. وهي تنتج الرقائق المصممة للاستهلاك المدني والعسكري وبلغت قيمتها حوالي 100 مليار دولار في عام 2021.

وكثفت واشنطن جهودها في السنوات الأخيرة، من خلال ضوابط التصدير والقيود الأخرى، للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا التي يمكن أن تسمح لها بمطابقة التقدم الذي حققته الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجال الرقائق الدقيقة، بما في ذلك تايوان.

ويمكن أن يمنح استحواذ الصين على تايوان بكين درجة كبيرة من السيطرة على واحدة من أهم الصناعات في العالم.