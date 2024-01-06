التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إسطنبول، في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في تغريدة على حسابها على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن اللقاء بين فيدان وبلينكن جرى في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وناقش الوزيران الحرب في غزة، والأزمة الإنسانية، وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقضايا ثنائية وإقليمية.

وهذه رابع جولة لبلينكن إلى المنطقة خلال ثلاثة أشهر.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، في أعقاب وصول بلينكن إلى إسطنبول مساء أمس الجمعة إن تركيا تعتزم الاضطلاع بدور حاسم في معالجة قضايا أمنية إقليمية، بما في ذلك منع الصراع من الانتشار خارج قطاع غزة.

كان ميلر قد صرح يوم الخميس الماضي بأن المحادثات خلال الأيام المقبلة ستركز على الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحرير الرهائن المتبقين من أيدي حماس، وتحسين سبل حماية المدنيين في الصراع، مضيفا أنه يتعين على إسرائيل أيضا بذل المزيد من الجهد للحد من التوترات في الضفة الغربية.