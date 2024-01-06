هيئة بريطانية تتلقى تقريرا عن اقتراب 6 قوارب من سفينة تجارية قبالة اليمن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقريرا بشأن اقتراب ستة قوارب صغيرة من سفينة تجارية في البحر الأحمر، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا شرق ميناء المخا في اليمن، حسبما ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.

وبحسب تقارير الهيئة، تبعد القوارب نحو ميل عن السفينة.

يشار إلى أن الحوثيين بدأوا في شن هجمات بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.