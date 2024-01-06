رئيس جامعة بنها: محو أمية 6700 مواطن خلال عام 2023

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت في محو أمية 6700 مواطن خلال الدورات التي تم تنظيمها خلال عام 2023، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



وأكد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع، وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية مواطني محافظة القليوبية، بإشراف المتخصصين في الجامعة والمشاركين بالمشروع.



يأتي ذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ودعم خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" وتحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".



وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن معظم طلاب الجامعة خصوصا طلاب كليات العلوم الإنسانية يشاركون بدور كبير وفعال في مشروع محو الأمية باعتبارة متطلب أساسي للتخرج.



من جانبه، أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص الجامعة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، والتي تشارك فيها الجامعة بكلياتها المختلفة، مضيفا أن الجامعة نجحت في محو أمية 939 دارسا، وفق نتائج دورة أكتوبر 2023، والتي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.



وأضاف فودة، أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار؛ وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.