الرئيس السيسي: أتعامل مع كل الأمور بشرف وأمانة ونزاهة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتعامل مع كل الأمور بشرف كبير وأمانة كبيرة ونزاهة كبيرة.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، مساء الاثنين: «لو كان المسئول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم، لو إيده متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم، لو إيده واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم».

وتابع: «الحمد لله رب العالمين لا دي موجودة ولا دي موجودة»، مشدّدًا على أن مصر دولة كبيرة جدًا.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: «شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد«.

وأضاف: «إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى».

وختم قائلا: «كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار».