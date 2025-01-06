الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة

صادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الاثنين، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت عام 2024 في إجراءات تمت اليوم الاثنين دون عنف أو فوضى، في تناقض صارخ مع أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير 2021 عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول.

واجتمع المشرعون في ظل إجراءات أمنية مشددة وعاصفة ثلجية للالتزام بالموعد الذي حدده القانون للتصديق على الانتخابات، إلا أن إرث 6 يناير يثير حقيقة غير عادية وهي أن المرشح الذي حاول إلغاء نتيجة الانتخابات السابقة فاز هذه المرة ويعود بشكل شرعي إلى السلطة.

وأحاطت طبقات من سياج أسود طويل مجمع الكابيتول الأمريكي في تذكير صارخ بما حدث قبل أربعة أعوام، عندما أرسل ترامب المهزوم حشدا من الغوغاء من أجل "القتال بكل قوة" فيما أصبح الهجوم الأكثر بشاعة على مقر الديمقراطية الأمريكية خلال 200 عام. وهذا هو أشد مستوى ممكن للأمن القومي.

وقرأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة.