المرصد السوري: إسرائيل استهدفت مواقع للجيش السوري وميليشيات إيرانية في غرب دمشق

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(د ب أ)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل استهدفت مواقع للجيش السوري وميليشيات إيرانية في مناطق متفرقة غربي العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تتصدى لـ "عدوان إسرائيلي" في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق.

وأضافت أن هناك أنباء عن إسقاط عدد من الأهداف المعادية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ودوت انفجارات في العاصمة السورية دمشق، وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الدفاعات الجوية السورية أطلقت مضادات في محيط العاصمة الغربي.



