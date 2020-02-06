مجلس الوزراء السوداني ينفي مجددا أي علم مسبق له بلقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا

(د ب أ)

نفى مجلس الوزراء السوداني مجددا أي علم له أو تشاور مسبق بشأن اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في أوغندا يوم الاثنين الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء السوداني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ، أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن أمر السياسة الخارجية من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة. وأضاف انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على العودة إلى الوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة.

وقال صالح :"إننا نمثل حكومة ثورة حملت شعارات الحرية والسلام والعدالة وألهمت المناضلين والتواقين للحرية والعدالة في كل أنحاء العالم ، ولا يمكن أن يكون من أولوياتها في هذا الوقت الانقلاب على شعارات الثورة والتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة"، في إشارة للشعب الفلسطيني.

وتابع :"أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود ، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري".

وأضاف صالح أن المجلس أكد خلال اجتماع طارئ عقده مساء أمس الأربعاء ضرورة التركيز على التحديات الكبرى التي تواجه السودان ، ومنها قضية تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية ، بالإضافة لتحديات التحول الديمقراطي.

وأثار لقاء البرهان مع نتنياهو جدلا كبيرا في السودان.

وأكد البرهان أمس الأربعاء أن لقاءه مع نتنياهو "سيسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي".

وأضاف أن "السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية"، مضيفا :"سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها".

وقال متحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة إن البرهان أكد أن لقاءه مع نتنياهو "جاء من أجل المصلحة العليا للسودان"، وأنه عقد بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل عقده بيومين.

وأوضح البرهان أن هناك محادثات تحضيرية سبقت اللقاء بثلاثة أشهر تمت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفقا لشبكة سكاي نيوز العربية.

وأوضح البرهان أن الهدف من اللقاء مع نتنياهو هو "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وأكد أن "السودان الآن يمر بضغط اقتصادي ويحتاج لقرارات جريئة ترفع من الواقع الذي يعانيه الشعب السوداني" وقال:" نتوقع أن يعود علينا بفوائد كبيرة".

وكان البرهان عقد الأربعاء لقاء بالقيادة العامة مع قادة القوات المسلحة، حيث "استعرض اللقاء نتائج زيارة القائد العام لأوغندا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عبر "تويتر"، أنه التقى البرهان في العاصمة الأوغندية كمبالا. وقال، في تغريدة، إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة السوداني على التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين.