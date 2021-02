وزير الخارجية الأمريكي: نواصل العمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن خالص امتنانه لستيفاني ويليامز، على خدمتها ومساهماتها خلال فترة عملها كممثلة خاصة بالإنابة لدى الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال بلينكن، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والليبيين لإنهاء الصراع ودعم رؤيتهم لليبيا سلمية ومزدهرة وموحدة.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الجمعة، سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، تتولى إدارة المرحلة المؤقتة، لحين إجراء الانتخابات في البلاد نهاية العام الجاري، والعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وتوحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد وخاصة السيادية منها.

وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، وذلك بعد فوز القائمة التي تضم أسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا.

