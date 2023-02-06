إبداع وبهجة مستمرة في ورش قصور الثقافة للطفل بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

شهد متحف الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من الورش الفنية لبرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة المقدم للطفل، التي لاقت إقبالا كبيرا وتفاعلا معتادا وسط أجواء من البهجة.

تضمنت فعاليات الورش الفنية تنفيذ ورشة لعمل أساور من الخرز اللولي الملون، ورشة لعمل أشكال ديزني من الكانسون والعصا والشرائط اللامعة، ورشة عمل ماسكات عيد الميلاد باستخدام مادة الجليتر، ورشة لعمل أطباق من الخزف بالطين الأسواني بطريقتى الحبال والفرد بالنشابة لتشكيل منتجات خزفية من الأطباق والأواني والأباريق والأكواب التى أبدع الأطفال فى تشكيلها، إضافة إلى ورشة تشكيل بالورق الملون زخارف وطرز إسلامية، إلى جانب ورشة الرسم على الوجوه لإسعاد الأطفال.

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة المقدمة للطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

وتستمر حتى ختام المعرض غدا الاثنين 6 فبراير الحالي، حيث يقام معرض فني لمنتجات الورش التي تم تنفيذها طوال فترة الفعاليات.