 مآسي الزلزال المدمر.. لقطات مبكية لأب سوري يودع طفله الرضيع - بوابة الشروق
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مآسي الزلزال المدمر.. لقطات مبكية لأب سوري يودع طفله الرضيع

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 4:55 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 4:55 م

انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، لأب سوري يودع طفله الرضيع بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين.

وانهار الأب من البكاء بشكل هستيري وهو يلقي نظرة الوداع لطفله الرضيع، فيما حاول مصطفون حوله التخفيف عنه من هول المأساة.

https://twitter.com/OmaPalestine/status/1622545389982216194?s=20&t=NOwV7ttgYZwm8p4TZimNAQ

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و 1315 إصابة، حصيلة غير نهائية.

فيما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.


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