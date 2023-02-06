 الرئيس السيسي يعزي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال: مستعدون لتقديم المساعدة - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يعزي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال: مستعدون لتقديم المساعدة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 2:43 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 2:43 م

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمره الصحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في قصر الاتحادية، بالإعراب عن خالص التعازي للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي بين الزعيمين، اليوم الاثنين، إن مصر تتضامن بشكل كامل مع الشعبين السوري والتركي، مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

وأضاف: "خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله بسرعة شفاء المصابين".

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.


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