دراسة جديدة: الاحترار العالمي بدأ في وقت مبكر عما كان يعتقد سابقا

كشف بحث جديد نشر مؤخرا، أن دراسة أجريت على الإسفنج البحري أظهرت أن درجات الحرارة التي يشهدها العالم حاليا ربما تكون قد ارتفعت بالفعل بشكل أسرع ولفترة أطول مما كان مقدرا سابقا.

واستخرج فريق بقيادة علماء أستراليين سجلات درجة حرارة المحيط المحفوظة في كربونات الكالسيوم بالهياكل العظمية للإسفنج الكاريبي طويل العمر.

ووجد الباحثون أن الاحترار في العصر الصناعي بدأ في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر، وهو تاريخ يتفق مع ما يمكن توقعه من السجلات التاريخية، ولكن قبل أكثر من 70 عاما مما أشارت إليه السجلات المستخلصة من القياسات القائمة على السفن لدرجات حرارة سطح البحر.

وقال البروفيسور مالكولم ماكلوتش من جامعة "وسترن أستراليا" إن النتيجة تظهر أن الاحترار العالمي قد تم التقليل من شأنه بنحو نصف درجة مئوية، ما يعني أننا أقرب مما كان يعتقد سابقا إلى "الحاجز" البالغ 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، التي حددتها اتفاقية باريس لعام 2015.

وقال مكولوتش في بيان صدر اليوم الثلاثاء "بدلا من تقدير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لمتوسط درجات الحرارة العالمية التي زادت بمقدار 2ر1 درجة مئوية بحلول عام 2020، كانت درجات الحرارة في الواقع بالفعل 7ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي".