 اتحاد الطائرة يرفع الإيقاف عن ثنائي الزمالك بعد الاعتذار ودفع الغرامة - بوابة الشروق
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اتحاد الطائرة يرفع الإيقاف عن ثنائي الزمالك بعد الاعتذار ودفع الغرامة

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 5:36 م

انتهت أزمة محمد عادل دولا ومايا ممدوح ثنائي مننخب مصر للكرة الطائرة ونادي الزمالك بعد اعتذارهما ودفع قيمة الغرامة المقرر من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.

وقدم الثنائي دولا ومايا اعتذارهما للاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر وقاما بدفع قيمة الغرامة المالية المقررة عليهما من قبل الاتحاد، ليتم رفع الإيقاف عنهما واصبح  من حق الثنائي المشاركة مع فريقهم .

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد وقع غرامة على محمد عادل بسبب أزمته مع الاتحاد وقبلها تم تغريم مايا ممدوح و إيقافها بسبب المشاركة في دورة الألعاب السعودية مع فريق الهلال دون إذن فريقها أو إذن الاتحاد.


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