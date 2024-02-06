صحيفة روسية: بوتين يلقي خطاب حالة الأمة قبل الانتخابات الرئاسية

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم تحديد الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي في خطاب حالة الأمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

وقالت الصحيفة اليومية، نقلا عن أربعة من مصادرها، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يلقي بوتين الخطاب في وقت ما بين 23 فبراير الجاري و8 مارس المقبل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس المقبل.

وتوقعت الصحيفة أن يتطرق بوتين في الخطاب إلى أهداف الحرب الروسية في أوكرانيا وسيادة البلاد والوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك القيم العائلية.

ويعلق بوتين بانتظام على كل هذه المواضيع. وعادة ما تستخدم الخطب لمهاجمة الغرب أو لاستعراض قوة روسيا ونجاحاتها.

وأضافت صحيفة كوميرسانت أنه من المرجح أن يتسم خطاب هذا العام بطابع الحملة الانتخابية. ويتجنب الرئيس الروسي عقد مناظرات مع المرشحين الآخرين.

ويعد خطاب حالة الأمة واجبا سنويا على الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الروسي.

ويهدف بوتين إلى الفوز بفترة ولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، وقد تم تعديل الدستور الروسي خصيصا لهذا الغرض في عام 2020.

كانت نتائج استطلاع الرأي أجرته مؤسسة "الرأي العام" الروسية ونشرت في الشهر الماضي أن 79% من الروس يثقون في الرئيس بوتين، و81% يقيّمون أنشطته على نحو إيجابي قبل الانتخابات.

وأعرب 79% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم في الرئيس بوتين، فيما عبّر 21% عن رأي مخالف. وقد تم تقييم أنشطة بوتين في منصبه بشكل إيجابي من قبل 81 %من المستطلعة آراؤهم، وقال 9% إنهم غير راضين عن عمله، بحسب قناة "أر تي عربية "الروسية.