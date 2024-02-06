قالت المفوضية الأوروبية إن تحقيق الخفض المستهدف للانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إنفاق إضافي يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي لدول التكتل.

وذكرت المفوضية في وثيقة لها أنه يجب استثمار ما يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2011 إلى 2020 سنويا لتحقيق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2040 بنسبة 90% من مستوياتها عام 1990.

وعلى عكس هدف وصول الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول 2050 وخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030، فإن المستهدفات الجديدة للمفوضية لم تصبح قانونا ملزما لدول الاتحاد. كما أن المفوضية لم تبدأ التحرك لتحويلها إلى قانون.

في الوقت نفسه فإن استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 90% من مستويات 1990 مازال مجرد توصية سياسية. وسيتم ترك مسألة تحويلها إلى مشروع قانون للتشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية والذي سيتم تعيينه بعد انتهاء فترة ولاية التشكيل الحالي يوم 31 أكتوبر المقبل.