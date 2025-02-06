الذهب يتراجع عن مكاسب الأمس ويهبط إلى 4 آلاف جنيه

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم 6 فبراير 2025، بنحو 15 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 4000 جنيه للجرام، مقابل 4015 جنيهًا.

وهبط عيار 24 بنحو 17 جنيهًا ليصل إلى 4571 جنيهًا مقارنة بـ4588 جنيهًا، كما تراجع عيار 18 بمقدار 8.5 جنيه ليصل إلى 3428.25 جنيهًا. وسجل الجنيه الذهب 32 ألف جنيه، مقارنة بـ32120 جنيهًا.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا جديدًا خلال تداولات اليوم الخميس، حيث سجل الذهب العالمي 2861.31 دولار للأوقية، وذلك في ظل تطور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب بيانات صادرة صباح اليوم عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث ارتفع سعر عيار 21 من 3900 جنيه إلى 4017 جنيهًا.

وتسود الأسواق حالة من عدم اليقين في الوقت الحالي، فضلًا عن حالة من الانتظار والترقب حول التعريفات الجمركية ومدى تطور الصراع الأمريكي الصيني.