الجبهة العربية الفلسطينية: ترامب يدمر أي حديث عن السلام

قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد من جديد عقليته الاستعمارية المتغطرسة، وانحيازه الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وسعيه الحثيث لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات تهجير قسري، وضم الأراضي، وفرض واقع استعماري جديد في المنطقة.

وأضاف البرديني أن إعلان ترامب عن نواياه لتهجير سكان قطاع غزة قسرًا، والترويج لضم الضفة الغربية، يكشف بوضوح أن هذه الإدارة الأمريكية لا ترى في القانون الدولي وحقوق الشعوب سوى عقبات أمام مشاريعها التوسعية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أمين الجبهة العربية الفلسطينية أن "مثل هذه التصريحات لا تمثل فقط خرقًا فاضحًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، بل تمثل أيضًا تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، ودليلًا على أن الإدارة الأمريكية لم تتخلَّ يومًا عن دورها كشريك في الاحتلال والعدوان".

وتابع: "لقد أثبت الشعب الفلسطيني عبر العقود الماضية أنه عصيٌّ على التصفية، وأن محاولات الاقتلاع والتهجير التي فشلت منذ نكبة 1948 ستفشل اليوم أيضًا، ففلسطين لأهلها، ولا قوة في العالم قادرة على اقتلاع شعبنا من أرضه". مؤكدًا أن المقاومة بكل أشكالها، السياسية والشعبية والميدانية، ستظل الخيار المشروع في مواجهة هذه المشاريع الاستعمارية.

وأكد البرديني "أننا في الجبهة العربية الفلسطينية نؤكد أن هذه المخططات لن تمر، وأننا لن نسمح بتحويل قطاع غزة إلى ساحة للتهجير القسري، كما لن نقبل بأي حال من الأحوال بضم الضفة الغربية أو تقويض حقوق شعبنا".

كما دعا إلى جملة من خطوات المواجهة على المستوى الفلسطيني، بدءًا من تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتقود المواجهة السياسية والميدانية. ودعا كذلك إلى "تصعيد المقاومة الشعبية في كل أرجاء الوطن، ورفض أي مشاريع تسوية تتجاوز الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، كما أكد على ضرورة تعزيز صمود شعبنا في الضفة وغزة، ورفض أي محاولات لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها".

ودوليًا، دعا البرديني إلى التوجه إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي، وكذلك "العمل مع القوى الدولية الصديقة لإدانة هذه التصريحات، والضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن دعمها غير المشروط للاحتلال".