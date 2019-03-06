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استطلاع إسرائيلي: تحالف «أزرق أبيض» سيحصل على 35 مقعدا.. و«ليكود» على 30

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مارس 2019 - 4:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مارس 2019 - 4:49 م

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل تقدم تحالف "أزرق أبيض" على حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بخمسة مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته هيئة البث الإسرائيلي ونشرته اليوم الأربعاء، فإن تحالف "أزرق أبيض" الذي يضم حزبي "المنعة لإسرائيل" بزعامة بيني جانتس، و"هناك مستقبل" بزعامة يائير ليبيد سيحصل على 35 مقعدا، مقابل "30 مقعدا" لحزب ليكود.

إلا أن الاستطلاع أظهر أن معسكر اليمين سيحصل على 61 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120 في الانتخابات المقررة في أبريل القادم.

وقال 30٪ من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن إعلان الادعاء العام عزمه توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو يقلل من احتمال تصويتهم لحزب ليكود، بينما يرى نحو 58٪ أن الإعلان لن يؤثر على تصويتهم.

وتوقع الاستطلاع حصول "الجبهة العربية للتغيير" على ثمانية مقاعد، وحزب "العمل" و"يهادوت هتوراة" على سبعة مقاعد لكل منهما.


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