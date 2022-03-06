بوتين: أوكرانيا لم تف بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الخاصة بإجلاء المدنيين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا، في حال «التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وبحسب بيان الكرملين، صرح بوتين لماكرون بإمكانية عقد لقاء ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتًا إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن الاستفزازات حول منشأة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأشار الرئيس الروسي، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أن أوكرانيا لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الخاصة بإجلاء المدنيين.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن العديد من المدن الأوكرانية تعرضت للقصف المكثف من قبل الجيش الروسي، مؤكدًا أن بلاده تتعامل باحترام مع الأسرى، رغم الأفعال الروسية.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أن الخطوات العسكرية تأتي من أراضي روسيا وبيلاروسيا، منوهًا إلى أن الجيش الروسي يحاول ويحضر للقصف المكثف في مدينة أوديسا.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.

وذكر الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية في أوكرانيا وأهدافها الرئيسية، مؤكدًا أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.