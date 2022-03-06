مسئول أمريكي: واشنطن وحلفاؤها يستعدون لمرحلة ما بعد سقوط كييف

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مع اقتراب القوات الروسية من اقتحام كييف، أفاد مسئول أمريكي اليوم السبت، بأن بلاده وحلفاؤها يستعدون لدعم معركة طويلة في العاصمة الأوكرانية حال سقوطها، مشيرا إلى أن بولندا قد تكون مقر الحكومة الأوكرانية المؤقتة إذا سقطت كييف.

وأضاف أن حلفاء أوكرانيا يخططون لتوجيه عمليات حرب شوارع ضد روسيا في كييف، مؤكداً أنهم يزودونها بأسلحة ومعدات تصلح لهذا النوع من الحروب.

كما تابع أن الأسلحة التي قدمتها أمريكا لأوكرانيا ستكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ولفت أيضاً إلى أن سيطرة روسيا المحتملة على كييف استنفرت البنتاجون والوكالات الأمريكية، مشيراً إلى أن الغرب يستعد لـ "حكومة أوكرانية في المنفى".

كذلك أوضح أن بولندا قد تكون مقر الحكومة الأوكرانية المؤقتة إذا سقطت كييف.

وأعلن أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون لمرحلة ما بعد سقوط العاصمة الأوكرانية، وسط التطورات الميدانية الأخيرة، ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى الآن الانتقال إلى مدينة لفيف غرب البلاد.