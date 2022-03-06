الأمم المتحدة: وتيرة فرار اللاجئين من أوكرانيا الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

قالت الأمم المتحدة إن عدد الفارين من أوكرانيا؛ بسبب الغزو الأوكراني تجاوز 1.5 مليون، منوهة إلى أن وتيرة فرار اللاجئين من أوكرانيا الأكبر في أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المنظمة في بيان على «تويتر»، اليوم الأحد: «عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة خلال 10 أيام - وهي أزمة اللاجئين الأسرع نموًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية»، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.