إصابة 7 أشخاص إثر انفجار أنبوبة غاز بمحل بمدينة الرحمانية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انفجار أنبوبة غاز بمحل بمدينة الرحمانية بالبحيرة وتم نقلهم للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بوصول المستشفي المركزي مصابين بحادث إنفجار أنبوبة غاز وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين، إنفجار أنبوبة غاز في محل وأسفر عن إصابة 7 أشخاص وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم بمستشفي الرحمانية المركزي.

والمصابون هم كل من:" محمد عوض الرحماني، 16 عامًا، أحمد نايل محمد، 32 عامًا، محمد ياسر غراب، 16 عامًا، هيثم حافظ خليل، 41 عامًا، أحمد رشاد احمد، 20 عامًا، مصطفي رشاد احمد، 20 عامًا، محمد القاضي، 20 عامًا".

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.