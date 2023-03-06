مقتل جندي وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي اليمن

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الإثنين، بمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري موال للحكومة الشرعية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، زرعت عبوة ناسفة في مديرية مودية، انفجرت أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما تسبب بمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين".

ولم تتبن أي جهة المسئولية عن تنفيذ الهجوم.

وخلال الأشهر الماضية، قتل وأصيب عشرات الجنود في هجمات متكررة تتعرض لها القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، في محافظة أبين التي تنشط بها عناصر التنظيم.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أطلق في نهاية شهر أغسطس الماضي، عملية عسكرية وأمنية باسم "سهام الشرق" لمكافحة التنظيمات الإرهابية في المحافظة.

في سياق متصل، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، مقتل قيادي بارز في التنظيم والمسئول الإعلامي فيه.

وقال التنظيم، في بيان اطلعت عليه (د.ب.أ)، "إن حمد بن حمود التميمي (سعودي الجنسية) قتل بغارة أمريكية بطائرة من دون طيار استهدفت المنزل الذي يقطنه في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن شخصا ثانيا قتل مع التميمي، يدعى أبو ناصر الحضرمي، وهو إعلامي في التنظيم.