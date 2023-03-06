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أول تعليق من الكرملين على أنباء زيارة بشار الأسد لروسيا

وكالات
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 12:37 م

 

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا.

وقال بسيكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "كقاعدة، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذه عملية مستمرة، يعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".

وأضاف: "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق".

وتابع: "لكن، بالطبع، هناك بعض القواعد الأمنية عند تنفيذ الزيارة، لذا فنحن لسنا في عجلة من أمرنا. سنخبركم في الوقت المناسب".

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