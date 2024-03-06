نشرت وكالة شئون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية السعودية، جدول الأئمة الذين سيؤمون المصلين في المسجد الحرام خلال صلاتي التراويح والتهجد طوال شهر رمضان.

أيام قليلة ويأتي شهر رمضان الكريم تاسع الشهور الهجرية لعام 1445 من الهجرة النبوية.

نشرت وكالة شئون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية السعودية، جدول الأئمة الذين سيؤمون المصلين في المسجد الحرام خلال صلاتي التراويح والتهجد طوال شهر رمضان الكريم لعام 1445 هجريا.

وسيؤم المصلين في بداية شهر رمضان وحتى يوم 20 في صلاة التراويح التسليمات الأولى كلا من فضيلة الشيخ دعبدالله بن عواد الجهني، والشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة.

كما سيؤم المصلين في صلاة التراويح في التسليمات الأخيرة مع الوتر حتى اليوم الـ20 الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والشيخ د. ماهر بن حمد المعيقلي، والشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ د. عبدالله بن عواد الجهني.

وبداية من اليوم 21 وحتى نهاية الشهر سوف يؤم المصلين في صلاة تراويح التسليمات الأولى الشيخ د. عبدالله بن عواد الجهني، وفي تراويح التسليمات الأخيرة سوف يؤم المصلين الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة.

وفي صلاة تهجد التسليمات الأولى سوف يؤم المصلين الشيخ د. عبد الله بن عواد الجهني، والشيخ بندر بن عبد العزيز.

كما سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة مع الوتر الشيخ د عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والشيخ د. ماهر بن حمد المعيقلي، والشيخ د. بندر بن عبد العزيز بليلة.