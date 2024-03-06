ماهر همام: دوافع الأهلي كبيرة للفوز بلقب كأس مصر

قال ماهر همام لاعب النادي الأهلي السابق، إنه يتمنى خروج نهائي كأس مصر بين القطبين الكبيرين بصورة مميزة، خصوصًا أن المباراة النهائية تقام لأول مرة خارج مصر.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الأول بارك المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة، في نهائي كأس مصر.

وأضاف همام في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو الأهلي والزمالك لديهم سلوكيات رائعة، ودائمًا كنا نتعامل بصورة حضارية بعيدًا عن الملعب، والعلاقة بين نجوم القطبين رائعة منذ زمن بعيد، ونجوم الزمالك ساهموا في صناعة اسمي، وكنت على علاقة طيبة مع حسن شحاتة في أواخر أيامي بالملاعب".

وتابع: "هناك انضباط جماهيري كبير ظهر بين جمهور الفريقين في الإمارات، وكانت هناك مشاهد مُفرحة بين جميع اللاعبين، نحن نخوض مباراة كرة قدم بمثابة يوم عيد للكرة في مصر، وأتمنى أن يبتعد اللاعبون عن السوشيال ميديا والضغط الجماهيري من أجل الظهور بمستوى طيب".

وواصل: "الأهلي يعيش حالة فنية جيدة مع مارسيل كولر، والفريق حقق انتصارات كبيرة محليًا وقاريًا تحت قيادته، والصفقات الشتوية التي انضمت للفريق من اللاعبين المميزة سواء وسام أبوعلي أو عمر كمال، بالإضافة لعودة رضا سليم، والمستوى في تصاعد واضح من النواحي الفنية والتكتيكية".

وزاد: "مارسيل كولر لديه وفرة عددية في كل المراكز، وأصبحت هناك منافسة بين كل اللاعبين، وهناك تطور واضح على مستوى الفريق، والنادي دائما ينظر للأمام من أجل تحقيق البطولات، وينافس على بطولات محلية مثل الدوري والكأس بخلاف البطولات القارية، ومجلس الإدارة يسعى لتحقيق إنجازات غير مسبوقة".

وتابع: "كولر يُكمل مشوار هيديكوتي وفايتسا ومانويل جوزيه، ويحقق أرقامًا قياسية سوف تحسب له في تاريخه التدريبي، وأصبح الفريق لا يقف على أي لاعب، والأهلي دائمًا بمن حضر، والفريق يتحدى الظروف والغيابات دائما".

وأضاف: "دوافع الأهلي أكبر من الزمالك للفوز بكأس مصر، وكولر يسعى لتحقيق البطولة، والأهلي يلعب بقوة من أجل الفوز بالألقاب، ولكن هناك دوافع كبيرة أيضا لدى لاعبي الزمالك، خصوصا بعدما تم التعاقد مع صفقات جديدة".

وأتم: "لاعبو الأهلي يعرفون جيدًا صفقات الزمالك الجديدة، وأنا مؤمن بأن مواجهات القمة ليس لها معايير، والأمور تظهر بعد أول ربع ساعة، الفريق الذي يمتلك الدوافع والثبات الانفعالي ويستغل الفرص المتاحة سيكون له اليد العليا في اللقاء".