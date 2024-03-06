سفراء أجانب في القاهرة يرحبون بالاتفاق مع صندوق النقد: خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي

أصدر سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، بيانا مشتركا، للترحيب باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.



وقال بيان وزعته السفارة الإيطالية بالقاهرة: "نحن سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالاتفاق على مستوى المعنيين الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي، إنها خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر".





We the Ambassadors of Italy, Canada, EU, France, Germany, Japan, UK, USA, welcome the Staff-level Agreement reached between #Egypt and the #IMF staff in Cairo. An important step towards ensuring long term economic stability, growth and supporting Egypt’s reform efforts. — Italy in Egypt (@ItalyinEgypt) March 6, 2024



وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الحصول خلال الفترة المقبلة على قرض صندوق الاستدامة البيئية، والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار، ليكون بذلك إجمالى المبلغ المقدم لمصر نحو 9.2 مليار دولار.